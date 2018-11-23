Вчера в ходе рабочей поездки представители областной противопожарной службы осмотрели строящееся здание новой пожарной части в Янино.

В мероприятии принял участие глава дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Даниил Федичев. Разрешение на строительство было выдано администрацией Заневского сельского поседения летом нынешнего года. Здание пожарной части возводится на средства инвесторов.

Пожарное депо типа «V» рассчитано на два автомобиля. Внутри разместятся диспетчерская, комната персонала и хозяйственное помещение. Проектом предусмотрено исполнение автолестниц АЛ-50 или коленчатых подъемников АКП-50 высотой до 50 метров – этого достаточно для тушения высоток.

Площадь двухэтажного здания составляет более тысячи квадратных метров. Его строительство планируется завершить до конца года.