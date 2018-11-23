Мы продолжаем серию публикаций о старейшем учебном заведении, которым по праву гордится не только наш район, но и вся Ленинградская область. Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 1» города Всеволожска 7 декабря готовится торжественно отметить свой вековой юбилей.

Хотя впервые школа поселка Всеволожский открыла свои двери для учеников (и тому есть документальное подтверждение) в сентябре 1918 года, все основные торжественные мероприятия состоятся в конце года. Это понятно: начало каждого нового учебного года для любой школы страны – и без того серьезный экзамен.

– А такой экзамен, как столетний юбилей, согласитесь, требует очень серьезной подготовки, – считает директор школы С.Е. Федулов, – и мы в эти очень горячие для всего нашего педагогического коллектива дни всецело заняты подготовкой к празднику. В творческий процесс включены буквально все, в том числе и дети, и родители. Надеемся, что все получится, – будет и интересный сценарий, будут сюрпризы и подарки, и мы сумеем принять и порадовать всех, кто придет поздравить наш лицей с таким замечательным событием.

И, конечно, самыми почетными и дорогими гостями на этом празднике будут те, кто без остатка посвятил свою жизнь школе: учил и сам бесконечно учился, творил историю и славу лицея и заложил прекрасную базу для наших побед, – дорогие ветераны, бесконечно любимые учителя, имена которых, образно говоря, «золотом вписаны в историю лицея».

Мы встретились с ветеранами педагогического труда накануне юбилейных торжеств и попытались из их воспоминаний и рассказов создать своеобразный коллективный портрет школы. В свою очередь, каждый из них вписал свою страницу в ее славную историю.

«Назовите улицу именем Петриашвили»

Из воспоминаний выпускницы 1961 года Всеволожской школы № 1 В.И. Гаранжа. В 1968 году она вернулась в школу уже в качестве старшей пионервожатой, параллельно вела уроки английского языка. Окончила «ин-яз» РГПУ им. Герцена. Преподавала английский, педагогический стаж без малого сорок лет.

«1958 год. Нас, учащихся Щегловской сельской семилетней школы, переводят для дальнейшего обучения в 8-­м классе во Всеволожскую школу № 1, которая была лучшей школой во всем районе. Сюда, в большую каменную школу, невероятно просторную и красивую по тем временам (сейчас в этом здании находится администрация нашего района), приезжали учиться дети изо всех близлежащих деревень, где были только школы-семилетки.

Директор школы – Михаил Арсентьевич Петриашвили – был личностью легендарной. И даже мы, дети, уже тогда понимали это. Фронтовик, орденоносец, прошедший войну от первого до последнего дня. Командир понтонной части, он наводил понтоны на Днепре, Висле, Шпрее и Одере, войну закончил в Берлине. Петриашвили еще до войны преподавал физику в нашей первой школе, и после войны вернулся во Всеволожск. Михаил Арсентьевич был прекрасным учителем. Его тройка по физике была равна пятерке любого другого преподавателя, и его ученики с ходу поступали в лучшие вузы страны.

В нашей же школе преподавала математику и его жена Елена Семеновна Петриашвили. Романтическая история их любви нас, подростков, так вдохновляла! Михаил Арсентьевич до войны работал учителем физики в Мурманской области, а Мурманск тогда входил в Ленинградскую область, и на одном из педагогических семинаров они с Еленой Семеновной и встретились. Полюбили друг друга. И она уговорила его переехать во Всеволожск.

Такой талантливый учитель, как Петриашвили, во все времена – подарок для школы. И уже из Всеволожска он ушел в 41­м на фронт. А Елена Семеновна, как в той песне, «всю войну его ждала». И дождалась. Вся школа его дождалась. Это Михаил Арсентьевич построил тот замечательный актовый зал, где проходят сейчас заседания нашей районной власти, а для нас это было место, где мы всей школой встречали государственные праздники, ставили концерты и спектакли, где проходили все районные мероприятия. Дворца культуры еще не было, и школа была еще и центром культуры для жителей.

В целом коллектив школы был очень сильный и сплоченный. Времена были нелегкие, страна еще не оправилась после войны: родители много работали, дети порой недоедали, в школе было много так называемых «переростков», детей-сирот, чьи отцы сложили головы на фронтах. Но все учителя умели найти нужный подход к детям, время не только для уроков, но и для личных бесед, и никогда не позволяли маленькому конфликту перерасти в большой. Среди наших учителей было немало тех, кто прошел войну. Николай Сергеевич Сергин, преподаватель физкультуры, – он прошел не только Великую Отечественную, участник боев на Невском «пятачке», но еще и финскую войну. Ребята так любили его предмет, что порой опаздывали на следующий урок.

Был у нас такой редкий предмет, как машиноведение, который преподавал Леонид Дмитриевич Безбородов. И даже мы, девчонки, садились за руль подаренной нашей школе «полуторки», на которой я однажды «благополучно» заехала в кювет, но у Леонида Дмитриевича хватило такта и выдержки не отругать меня, девчонку, а спокойно исправить ситуацию, заметив только, что «на фронте и не такое бывало»… Это был человек, прошедший войну и концлагерь в Норвегии, много чего испытавший и переживший… Он же преподавал у нас электротехнику, и до сих пор у меня в голове все эти цепи и соединения, плюс на минус.

Также на всю жизнь я запомнила уроки математики Антонины Михайловны Ивановой, которая как будто уже родилась математиком. А уроки литературы и русского языка Екатерины Гавриловны Дукшинской! Каждый из них был открытием. Выпускница Смольного института благородных девиц, Екатерина Гавриловна нам, деревенским девчонкам, наизусть читала «Евгения Онегина», с легкостью переходя с русского на французский. И мы впитывали все, как губки. И ничто не было лишним.

Спустя десятилетия (а прошло ведь более 60 лет после окончания школы), я помню их всех по именам: умница, умевшая вовремя разрядить обстановку в классе, преподаватель физики Клара Наумовна Морозова, Зинаида Дмитриевна Козлова, учитель химии Надежда Ивановна Агуреева, наш классный руководитель Антонина Рудольфовна Рябова – каждый из наших учителей отдавал нам, детям, свою душу и сердце, свои знания и любовь.

Антонина Рудольфовна преподавала историю. Дочь научного сотрудника Музея этнографии в Ленинграде. Отец был репрессирован и отправлен в лагеря. Она вместе с ним ребенком прошла ГУЛАГ в городе Караганде.

Вернулась в Ленинград по амнистии, но их жилье на улице Пестеля было, естественно, занято другими людьми, и Антонина Рудольфовна долго мыкалась без жилья и без работы, потому что в Ленинграде ей работы не находилось, и когда, наконец, для нее нашлось место в нашей 1­-й школе, она была просто счастлива. А мы были счастливы, что в нашей жизни встретился такой мудрый, светлый, преданный своей профессии человек, сумевший не озлобиться, не сломаться во всех выпавших на ее долю испытаниях и подаривший нам, детям, столько тепла. Во многом благодаря таким людям я решила выбрать именно эту профессию, самую первую и главную профессию на земле – учителя. И ни разу в жизни об этом выборе не пожалела.

Спустя семь лет после того, как впервые переступила порог школы № 1, я вернулась в родные стены. Устроиться на работу было трудно, но Антонина Рудольфовна мне помогла. Меня взяли старшей пионервожатой, и сразу же я стала преподавать английский язык. Это было настоящее счастье, – коллектив меня принял как родную, мне было у кого учиться, и мое профессиональное становление, как и всех моих, таких же молодых, коллег проходило под руководством мудрых наставников.

Обязательно надо сегодня вспомнить нашу учебную часть и эти имена: Мария Михайловна Рижнова, заслуженный учитель России, Евгения Ивановна Зубкова, Валентина Николаевна Романова, Галина Николаевна Пальченкова – под их руководством проходили наши интереснейшие семинары и педсоветы. Мы изучали методику учителей-новаторов Василия Сухомлинского и Симона Соловейчика, впитывали все новое и передовое, что было в советской системе образования, применяли в своей работе, и результаты, безусловно, сказывались в целом на работе школы.

Именно поэтому, я думаю, школа № 1 еще с довоенных времен, а может быть, еще и с более ранних, хранила и передавала достижения отечественного образования – подготовка собственных кадров преподавателей, преемственность поколений, сохранение традиций. И, конечно, нашей школе очень везло на директоров. Может быть, далеко не каждый оставил в истории школы столь яркий след, но есть личности, о которых можно сказать именно так: эпоха Михаила Арсентьевича Петриашвили, эпоха Галины Петровны Сидоровой, эпоха Тамары Ивановны Семеновой.

И не раз мы обращались к властям: в честь всех учителей, чья подвижническая профессиональная деятельность вывела Лицей № 1 в лучшие учебные учреждения не только области, но и страны, назовите одну из новых улиц теперь уже города Кудрово именем учителя Петриашвили. Пусть это будет данью уважения к этой вечной и, несомненно, одной из главных профессий на земле».

Партийное поручение Галине Сидоровой

В череде имен выдающихся педагогов и директоров школы № 1 – права Вера Игнатьевна Гаранжа – несколько имен стоят особняком. Хотя бы потому, что именно на их долю выпали особые, поворотные страницы истории нашей страны. Послевоенная разруха и восстановление, перестройка и развал страны под названием СССР, как следствие – строительство новой школы, поиск новых подходов и методов в системе образования.

– Как в капле воды в истории школы представлена вся история страны, – считает заслуженный учитель школы РСФСР Галина Петровна Сидорова, директор школы № 1 с 1970 по 1982 год. – Всё было, всё прошли.

На годы директорства Г.П. Сидоровой выпало строительство нового здания из силикатного кирпича на улице Межевой, в которое школа переехала в 1976 году и где по сей день находится Лицей № 1. По инициативе Галины Петровны был создан школьный музей, и десятилетия взрослые и школьники под руководством заслуженного учителя России Э.И. Мазур по крупицам собирали историю школы, историю нашего города и историю страны. В 1981 году школа № 1 города Всеволожска по итогам областного конкурса была названа «Лучшей школой Ленинградской области». Памятная табличка по сей день встречает у парадного входа всех входящих в Лицей № 1.

Мы встретились с Галиной Петровной у входа в это здание, где ей знаком не то что каждый кабинет – каждый кирпич. Потому что она помнит, каких трудов стоило ей и всему коллективу строительство этой школы. Но пришла она на работу еще в старое здание. Звучит это как-то странно, если учитывать, что «старое здание» – это вполне современное и комфортное здание администрации Всеволожского района на Колтушском шоссе. Но в свое время, в 70-­е годы прошлого столетия, район очень разросся, и деревянное, еще довоенное здание исполкома ни в коей мере не соответствовало требованиям времени. Было принято беспрецедентное решение – построить новое здание, оставив существующее районной администрации. Каких это требовало усилий по тем временам – нам сегодня, когда магазины ломятся от строительных материалов, не представить. А тогда добыть машину кирпича или куб доски было равносильно взятию Берлина. Так что Галине Петровне приходилось работать на два фронта: обеспечивать полноценный учебный и воспитательный процесс в «старой школе» и осваивать новую для себя профессию прораба на строительстве новой школы. Думала ли о грядущих испытаниях и поворотах в своей судьбе молодой, весьма успешный завуч Ново-Пустошской средней школы и преподаватель истории Галина Сидорова в начале нового, 70 года? – Нет, конечно!

Галина Петровна Сидорова как сейчас помнит своей приход в школу № 1. Не было с ее стороны никаких карьерных устремлений, не мечтала она возглавить самое большое учебное заведение. Напротив, все было знакомо и близко в ее родной деревенской школе, был отлажен и учебный, и семейный процесс, – в семье подрастали две девочки, и муж, работавший на железной дороге посменно, был и помощником, и единомышленником. Поэтому, когда ей сделали предложение возглавить школу № 1 района, она, совершенно неожиданно для начальства, отказалась от столь лестного предложения. Пустила весь арсенал аргументов, помимо того что и молода, и опыта недостаточно, да и руководство таким огромным и высокопрофессиональным коллективом для нее слишком высокая честь, мол, «не справлюсь и только подведу вас!» Она даже поплакала в кабинете первого секретаря. В ответ на свои аргументы услышала: «Расценивайте это предложение как партийное поручение. Отказываетесь – кладите партбилет на стол». Так 38­-летняя Галина Сидорова стала самым молодым директором школы во всей Ленинградской области.

– Сейчас об этом, наверное, уже можно говорить, – рассказывает Галина Петровна историю своего восхождения на школьный Олимп. – Но тогда будущий Олимп мне казался Голгофой. Партбилетом я очень дорожила, расстаться с ним было равносильно тому, чтобы поставить крест на всей карьере, да и на профессии тоже, поэтому я вынуждена была согласиться. И первое, что я поняла, переступив порог новой для меня школы, – это то, что она совершенно не готова к началу нового учебного года. Парты почему-то были выставлены на улицу, за лето они под открытым небом при нашей погоде почти пришли в негодность. Даже окна не были вымыты, и вся школа не то что требовала, молила хотя бы о косметическом ремонте. А через месяц в школу должны были прийти дети, и 1 сентября, как и положено, должен был стать для них праздником знаний и открытых дверей. Меня назначили директором в августе, и у меня на всё про всё оставался месяц! И я поняла, что меня бросили просто как «куренка во щи»: справится – не справится, если что – спишем на молодость и неопытность, чтобы самим не отдуваться, что просмотрели то, что школа не готова. А справится… Так и хорошо!

И все-таки нам кажется, что руководство района и районный отдел образования узрели в Галине Сидоровой то главное, что всегда определяло суть ее натуры и характер. Упорство, умение найти подход к людям и какие-то «неженские», очень прагматичные мозги. Определенно, была железная хватка у молодого директора. В том числе хозяйственная. Первое, что она сделала, – собрала педагогический коллектив. Сказала примерно следующее:

– 1 сентября у детей должен быть праздник, и мы не вправе его отменять. Поэтому будем, если надо, даже и ночевать в школе, но приведем ее в порядок. Поговорите с родительским комитетом. Кто чем может, пусть помогут: краской, просто участием в ремонте. Призовите старшеклассников на покраску парт и мытье окон. Объявляю всеобщую мобилизацию всех здоровых сил.

При этом в течение недели сама объехала все воинские части в округе, благо их было немало. Некоторых командиров она знала лично по работе в прежней школе, с другими знакомилась, объясняла ситуацию. Помогало то, что среди них были те, кто учился и окончил школу № 1, сохранив благодарную память об учителях и родных стенах. Помогли со стройматериалами и с рабочей силой, прислав на подмогу школе солдат. Спустя годы Галина Петровна даже с юмором вспоминает свое боевое крещение:

– Мои родные – муж и две девочки, – казалось, даже забыли, как выглядит их жена и мама. Я и сама дневала и практически ночевала в школе. Коллективу тоже спуску не давала. Но потрудились мы ударно. Родители, весь педагогический коллектив работали в едином порыве и общими усилиями мы школу подготовили к началу нового учебного года. Классы сияли чистотой и свежестью, спортивный зал отмыли и привели в порядок, столовую подготовили – она у нас была в другом здании, там прекрасный коллектив работал, они тоже все намыли, котлы до блеска начистили. Все было готово к началу. И это 1 сентября, конечно, было самым запоминающимся в моей жизни. Я всю ночь не спала, в сотый раз «прокручивая» в уме сценарий праздника, пытаясь найти самые нужные слова и для детей, и для родителей, и для моих коллег. Эта эпопея нас всех так сплотила и сдружила, что многие проблемы, казалось, стали решаться сами собой. И впоследствии я, не стесняясь, могла к каждому в случае необходимости обратиться за помощью и советом. Бежала к тому же Михаилу Арсентьевичу Петриашвили, который 10 лет руководил нашей школой и знал, как открываются многие двери, которые мне только предстояло открыть. Он и многие другие учителя всегда готовы были прийти мне на помощь. К тому же рядом со школой тогда были Горком партии и гороно, и заведующий гороно практически каждый день был в нашей школе, потому что они приходили обедать в школьную столовую. Пройдет, всё посмотрит, если что-то не так, подскажет, как лучше сделать или исправить, обойдет так всю школу и говорит мне: «Ну, Сидорова, все хорошо! Молодец! Давай, вперед и дальше!»

И еще одна немаловажная вещь, о которой Галина Петровна тоже говорила при встрече: этот ремонт стал своеобразным экзаменом и проверкой на прочность не только для нее, но и для всего коллектива. В процессе этого экзамена молодой директор оценила, на кого и в чем можно положиться, сумела разглядеть характер и творческий потенциал своих будущих коллег. Так складывался и сложился уникальный коллектив, у которого впереди было еще много экзаменов и о которых нам предстоит еще вспомнить и рассказать.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА