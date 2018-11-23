Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», который поможет молодым мамам начать бизнес, будет реализован во Всеволожском районе. Важной частью проекта станет конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса, в качестве итоговых работ. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

– Вопрос участия мам обсуждался вчера на встрече с молодежью Всеволожского района в коворкинг-центре, – рассказывает руководитель Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Многие из участниц заинтересовались. У некоторых из них есть знакомые в других регионах России, которые уже участвовали в таких проектах и остались довольны.

Планируется, что в пилотном проекте примут участие от 20 до 30 матерей. В рамках проекта они пройдут курс обучения основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. После учебы они должны определиться, каким именно видом предпринимательской деятельности готовы заняться. Это будет их осознанный выбор.

По словам Кондратьевой, такой бизнес способен принести не только прибыль, но и удовольствие. Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье.

– Сегодня многие мамы считают, что дети могут помешать в организации бизнеса, – продолжает собеседница. – Но это не так. Подрастающее поколение не обуза, а наоборот – стимул для развития предпринимательской деятельности.

Ирэн ОВСЕПЯН