Всеволожские НКО участвуют в конкурсе социальных проектов

1 декабря состоится Форум местных сообществ, на котором наградят лучших участников третьей Премии за вклад в развитие некоммерческого сектора Ленинградской области «Общественная инициатива».

Социальные проекты, которые презентовали авторы из Всеволожского района:

Михаил Шобик из Рахьи организовал на территории своей малой родины арт-­поселок: все лето профессиональные уличные художники преображали фасады местных домов. Они написали красивые, яркие и жизнеутверждающие картины там, где еще недавно были однотипные серые полотна. Как результат, малоизвестный поселок стал территорией искусства, а художники раскрыли свой творческий потенциал.

Проект Святослава Данилова «Чистый водоем Родины» посвящен экологии, а именно – проблеме загрязнения водных ресурсов. Автор собрал волонтеров, которые провели общественный мониторинг водоемов на территории Всеволожского района: выяснили, насколько там загрязнена окружающая среда. Затем все водоемы и места отбора проб перенесли на специальную карту для наглядности – чтобы граждане могли проконтролировать результаты исследования.

Ирина Гуреева-­Дорошенко запустила проект «Зеленый паспорт города Всеволожска». Во время летних каникул она организовала для ребят возраста 14–16 лет возможность поработать в сфере благоустройства территории. Все 156 школьников были трудоустроены официально и работали по полдня. Ребят обеспечивали горячим питанием, также с ними еженедельно проводили тренировки и соревнования по 6 видам спорта. В итоге школьники провели каникулы с пользой и в компании сверстников, оздоровились и получили первую официальную зарплату. Ребята провели уборку 78 объектов города Всеволожска.

Напомним, Премия «Общественная инициатива 2018» – это конкурс лучших социально значимых проектов. В этом году оценивать заявки участников будут представители общественности Ленинградской области. Подробности читайте на сайте общественнаяинициатива.рф