В минувший вторник, 20 ноября, во Всеволожском районе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям.

На шести рабочих площадках, которые были развернуты в том числе в Центре образования «Кудрово», в администрации Всеволожского района и в районном комитете по образованию, были организованы консультационные пункты, к специалистам которых обратились порядка 30 человек.

Подобные мероприятия позволяют информировать граждан о правах и обязанностях детей, родителей, опекунов, а также повысить уровень осведомленности граждан по наиболее актуальным вопросам правового характера. Наиболее частые вопросы, которые разъяснялись профильными специалистами, касались выплат по уходу за ребенком-инвалидом, мер по социальной поддержке многодетных и приемных семей, проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, обеспечения детей-инвалидов бесплатным санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации и другие.