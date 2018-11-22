После капитального ремонта в Рахьинском центре образования сегодня, 22 ноября, открылся спортивный зал.

Ремонта здесь не было с момента постройки здания в 70-х годах прошлого столетия, поэтому событие стало настоящей радостью и для педагогов, и для учеников. Обновленный зал получил новые окна и напольное покрытие. Кроме того, была заменена система отопления и приобретено новое спортивное оборудование.

Это уже четвертый по счету объект, который появился в поселении совместными усилиями партии «Единая Россия» и администрации Всеволожского района. Первые три – стадион и спортивный зал в Вагановской школе и пришкольный стадион в Рахье.

Глава администрации Рахьинского городского поселения Виталий Воробей вручил благодарственные письма учителям физкультуры и подарил школе сертификат на 25 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря.

Ученице Екатерине Гулько было предоставлено право перерезать ленточку вместе с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским. Он пожелал ребятам успехов и спортивных достижений и забил гол в ворота прямо в верхний левый угол, тем самым дав начало товарищескому матчу между учениками 11 класса и военнослужащими войсковой части из Ваганово-2.

Торжественная часть мероприятия завершилась песней «Зал мечты» в исполнении ученицы 4 класса Виктории Овчаренко и спортивным выступлением школьников.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА