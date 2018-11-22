Новое здание для налоговой инспекции планируют построить во Всеволожске

ИФНС РФ по Всеволожскому району может переехать в новое здание на улице Культуры.

– Сегодня одной из первоочередных задач нашей инспекции является качественное обслуживание клиентов, – рассказал начальник ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области Валерий Котляров. – Для этого необходимо создать комфортные условия. Уже в следующем году мы планируем обратиться в центральный аппарат для того, чтобы нам разрешили начать проектно-изыскательные работы для строительства нового здания. Место уже определено, выделена земля во Всеволожске, недалеко от Дороги жизни. Тогда можно будет увеличить количество сотрудников и обслуживать больше людей.

Не секрет, что сегодня для регистрации индивидуальных предпринимателей вся необходимая документация направляется в Выборг, или туда нужно ехать самому, что заметно осложняет процедуру.

– Чтобы Единый центр регистрации во Всеволожске заработал, необходимо дополнительное финансирование, – отметил Валерий Котляров. – Решить все за короткое время не получится. Могут возникнуть вопросы, связанные со штатной численностью, созданием архива, объемом работы.

Ирэн ОВСЕПЯН