У мемориала «Разорванное кольцо» сегодня, 22 ноября, состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине со дня открытия ледовой трассы Дороги жизни. Для участия в традиционном мероприятии, которое отмечается ежегодно, собрались делегации ветеранов из всех муниципальных образований района, школьники, военнослужащие, представители общественности.

– Снова мы открыли вечный учебник истории. Историю не переписывают, ее нельзя перечеркнуть и забыть. И пока вы будете приезжать и рассказывать о том, что пережили, память будет жить, – обратилась к ветеранам глава Всеволожского района Ольга Ковальчук.

Ветеранов железнодорожных войск представляла Людмила Соломина, которая больше 50 лет ежегодно приходит 22 ноября к Разорванному кольцу почтить память своих погибших товарищей. Из ее боевых соратников в живых остался только один ветеран – помощник кочегара.

Стихотворный «Завет ветерана» прозвучал в авторском исполнении поэта из Рахьи Олега Мохова, а первоклассник Рома Алтунин из Всеволожской школы № 3 прочитал стихотворение «Дорога жизни».

Священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары и помощник Благочинного Всеволожского округа, обратил слова православной молитвы к жителям и защитникам города, погибшим на Дороге жизни.

С проникновенными словами обратился к собравшимся председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников. Своё выступление он завершил объявлением минуты молчания.

Торжественно-траурный митинг у Ладожского озера завершился возложением венков и цветов от правительства Ленинградской области, администрации и совета депутатов Всеволожского района. В церемонии приняли участие делегации муниципальных образований района и Ленинградской области, школьники, молодёжные организации.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА