За дорожным движением на трассах Ленобласти будет следить автоматизированная система

Современные табло, которые будут информировать водителей о заторах, ограничениях движения, состоянии погоды и ремонтных работах появятся в рамках реализации пилотного проекта по внедрению автоматизированной транспортной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Кроме того, на региональных высокоскоростных трассах смонтируют динамические знаки, которые будут устанавливать оптимальный скоростной режим исходя из видимости, осадков и состояния дорожного покрытия. Заказчиком работ выступает «Ленавтодор».

– Проектные знаки и табло появятся на дорогах с высокой интенсивностью движения, – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Уже завершается установка дорожных знаков: во Всеволожском районе это трассы «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») и «Парголово – Огоньки» (Выборгское шоссе), в Кировском – на трассе «Санкт-Петербург – Кировск», в Гатчинском – на дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск», в Ломоносовском – на трассе «Ропша – Марьино».