ФК «Орешек» привез бронзу из Латвии

С 16 по 19 ноября в городе Валмиера в Латвии проходил международный детский турнир по мини-футболу «Гауя 2018». В турнире принимали участие юные спортсмены 2005 и 2006 года рождения.

В соревнованиях среди спортсменов 2005 года рождения выступало восемь команд из разных городов. Команда футбольного клуба «Орешек» из поселка имени Морозова заняла среди них почетное третье место. Лучшим игроком турнира был признан наш Даниил Полеев. Наш Максим Мельников был признан лучшим защитником этого турнира.

В соревнованиях среди спортсменов 2006 года рождения принимало участие 10 команд. И в этих соревнованиях «Орешек» 2006 года рождения завоевал бронзу. Лучшим игроком был признан Герман Рослов, лучшим вратарем – Богдан Жабриев.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ФК «Орешек»