За девять месяцев нынешнего года всеволожские налоговики обеспечили 22,2 процента поступлений в бюджет Ленинградской области, всего они собрали примерно 24 млрд руб.

Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника налоговых органов, рассказал начальник Федеральной налоговой инспекции России во Всеволожском районе Валерий Котляров.

– Так получилось, что собранная сумма на 0,6 процента меньше прошлогодней. Сложная ситуация возникла в первом квартале 2018 года, – подчеркнул Валерий Котляров. – Именно тогда несколько крупнейших налогоплательщиков района перешли в ведение Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, в Москву. Из-за этого мы лишились ряда налогов. Эти деньги, по сути, играли большую роль в наших показателях. Но, как оказалось, сокращение поступлений от крупных налогоплательщиков не такой уж больной удар для районной инспекции. Думаю, что к концу нынешнего года мы придем с такими же показателями, как в 2017-м.

Поздравить сотрудников налоговой службы пришел глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Трудно представить рост благосостояния населения Всеволожского района без работы налоговиков, – отметил он. – Последние события в экономике свидетельствуют о том, что сегодня ситуация не сильно привязана к нефтяным котировкам. Ведь, несмотря на сильное падение стоимости «черного золота», рубль держится стабильно. Дело в том, что в наших экономических преобразованиях задействованы внутренние резервы.

Почетные грамоты за образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю и безупречную, эффективную гражданскую службу от Федеральной налоговой службы России, подписанную начальником Михаилом Мишустиным, получили Анна Невзорова и Максим Привалев.

За активное сотрудничество с ФНС по Всеволожскому району Почетную грамоту получили глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский, главный редактор газеты «Всеволожские вести» Вера Туманова и главный редактор газеты «Всеволожск. Городская жизнь» Анна Кверель.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА