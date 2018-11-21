В Ленобласти очистили от снега 200 километров трасс

350 единиц спецтехники вышли за минувшие сутки на областные дороги. Всего от снега было очищено почти 200 километров магистралей. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском и Тихвинском районах. Опасные участки дорог обработаны противогололедной смесью, проводятся объезды патрульными службами.

– В ходе работ дорожно-транспортных служб было использовано 40 тонн соли и почти 500 кубометров песко-соляной смеси, – информируют в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ближайшие три дня будет колебаться от 0 до – 9 градусов по Цельсию.

«Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Автомобилисты могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84.