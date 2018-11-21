Вчера, 20 ноября, в актовом зале Всеволожской школы № 6 состоялось торжественное мероприятие, посвященное кавалеру ордена Красного Знамени Петру Ивановичу Бардину – советскому летчику, сбитому в 1943 году. Высокую награду он получить не успел, но спустя 75 лет ее вручили его внучке.

Прямой потомок летчика – Наталья Юрьевна Макухина – работает заместителем директора Всеволожской школы № 6 по учебно-воспитательной работе. Петр Бардин – ее родной дед. С 2015 года Наталья Юрьевна вплотную занялась поисками сведений о своем родственнике. Информацию нашла через интернет на сайте «Бессмертный полк», затем обратилась за помощью в военный комиссариат города Всеволожска и Всеволожского района. Сотрудница этого комиссариата Татьяна Кашина помогла Наталье Макухиной писать официальные запросы в Министерство обороны РФ.

В результате поисков выяснилось, что старший лейтенант Петр Иванович Бардин, 1915 года рождения, служил летчиком 897-го истребительного полка. Был командиром эскадрильи. Участвовал в Сталинградской битве и боях по освобождению Дона. 11 марта 1943 года его истребитель был сбит в 20 километрах севернее Харькова. Так как точное место падения самолета не было установлено, то Петр Бардин в документах Министерства обороны до сих пор числится как пропавший без вести. Кроме того, удалось выяснить, что за отличную службу и проявленное мужество Петр Бардин был награжден орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени, причем первый орден вручили ему лично, а орден Красного Знамени он не смог получить из-за преждевременной гибели.

20 ноября в торжественной обстановке родной внучке было вручено удостоверение к ордену Красного Знамени Петра Бардина. Подлинники орденов сейчас родственникам не выдают, только дают на хранение удостоверения о награждении. Причем во время церемонии на сцену вышла не только внучка героического летчика, но и целое поколение потомков: родная правнучка Петра Бардина – Елена Карпович, которая тоже работает во Всеволожской школе № 6, и праправнучка – ученица Всеволожской школы № 6 Мирослава. Кстати, муж Натальи Макухиной, тоже военный летчик, участвовал в боях в Афганистане, имеет боевые награды.

Подробности о событии, которое проходило 20 ноября во Всеволожской школе № 6, читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона КРУПНОВА