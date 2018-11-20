Всеволожский студент победил в областном конкурсе волонтеров за пропаганду ЗОЖ

Студент Максим Зотеев из Всеволожска занял первое место на областном конкурсе «Лучший волонтер-медик». Учащийся медицинского техникума завоевал уважение жюри за пропаганду здорового образа жизни.

Почетное звание лучшего добровольца Максим Зотеев получил благодаря своей работе в детском лагере «Островки», проведению акций «Моем руки правильно», «ДоброВСело» и активному участию в форуме «Окружная школа волонтера-медика».

Второе место – у студентки Тихвинского медицинского колледжа Дианы Ивановой, третье – у студентки Выборгского медколледжа Элеоноры Плотниковой.

– Волонтеры проводят в Ленинградской области очень нужную работу, помогают врачам и пациентам как в лечебных, так и образовательных организациях, в городах и на селе. Но та работа, которую вы проделали, на этом не закончится, несмотря на то, что Год волонтера подходит к концу. Следующий, 2019 год объявлен губернатором Александром Дрозденко Годом ЗОЖ в Ленинградской области. А так как пропаганда здорового образа жизни – один из видов вашей деятельности, очень рассчитываем на вашу помощь, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов на открытии форума добровольцев-медиков, в рамках которого прошло награждение победителей конкурса.