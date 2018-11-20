Генеральную уборку шин во Всеволожске провели сотрудники управления строительства, благоустройства и дорожного хозяйства районной администрации и Всеволожской муниципальной управляющей компании.

В течение дня фура объемом 45 кубометров колесила по несанкционированным свалкам покрышек, складированным возле мусорных контейнеров и автостоянок, и собирала ненужные шины. Проходило мероприятие в рамках акции «Чистый город».

– Все эти горы из шин незаконно вывезены на свалки, – рассказывает начальник управления строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Роман Панфилов. – После сегодняшней генеральной уборки покрышки будут вывезены на предприятие, где их переработают в специальную крошку. Обычно ее используют как покрытие на детских площадках и стадионах. В данный момент во Всеволожске выделен участок в 20 га, на котором будет организован прием старых покрышек. Безусловно, сегодня проблема утилизации мусора одна из самых злободневных. Поэтому в администрации работают над вопросом организации раздельного сбора мусора.

По словам Романа Сергеевича, сегодня во Всеволожске всего несколько пунктов по приему твердых бытовых отходов, где отдельно принимают пластик.

– Такая акция в районе проводится впервые, – говорит заместитель директора ВМУК Борис Столярчук. – Мусорные полигоны сейчас не принимают старые покрышки. Согласно стандартам они должны утилизироваться отдельно, так как требуется их вторичная переработка.

– Во Всеволожске появится пункт сбора, на котором будут складироваться старые покрышки, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации района Андрей Низовский. – После его передачи Всеволожской муниципальной управляющей компании сюда будут вывозиться шины с 24-х муниципальных мусорных площадок. Кроме того, мы настоятельно потребуем у владельцев шиномонтажных мастерских тоже вывозить старые покрышки в новый центр сбора. Я уверен, что будущей весной, когда снова настанет время сезонной смены покрышек, а работа по их утилизации будет полностью отлажена, «резиновые свалки» уйдут в историю.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР