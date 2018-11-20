На семинаре, организованном правительством Ленобласти и посвященном вопросам предпринимательства, чиновники и журналисты обсуждали, что может подтолкнуть людей к открытию собственного дела. Представители органов власти призывали СМИ больше писать о малом бизнесе, а СМИ, в свою очередь, думали о том, как сделать эти материалы интересными для широкой аудитории.

– Сегодня нас очень волнует вопрос: как стимулировать будущих предпринимателей начать свое дело, – отметила на открытии мероприятия руководитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Вовлечение наших граждан в предпринимательскую деятельность – одна из главных задач правительства. Согласно федеральным прогнозам в будущем году число малых и средних предприятий должно вырасти на 30 процентов и составить 25 млн.

По словам Светланы Нерушай, к сожалению, Ленинградская область отстает по показателям развития предпринимательства.

– Чтобы дотянуться до всероссийских цифр, нам необходимо обеспечить 34-процентный рост, – подчеркнула чиновница. – Задача не из легких. Поэтому сегодня специалисты Фондов поддержки предпринимателей, представители пресс-служб и журналисты из разных районов 47-го региона объединились для того, чтобы наладить информирование предпринимателей о нововведениях и программах развития.

– Призываем пресс-службы районных администраций подключиться к активному информированию предпринимателей, – отметила заместитель начальника областного Центра поддержки предпринимательства Ольга Шахова. – Понятно, что сегодня администрации больше заняты решением вопросов с обеспечением социальной инфраструктуры, дорог. При этом нельзя забывать, что средний класс способен развиваться, создавать рабочие места и платить налоги в бюджет.

О том, как готовить интересные материалы о предпринимателях, рассказал известный журналист, главный редактор телеканала «78» Роман Герасимов. Он объяснил, как сделать тему малого и среднего бизнеса занимательной и интересной.

Ирэн ОВСЕПЯН