В материальным мире успешность жизни измеряется, как вы знаете, количеством благ, поэтому счастливый человек – тот, который много зарабатывает, имеет дом, машину, дачу, может путешествовать по миру. Соответственно, человек в инвалидной коляске, например, с тяжелым поражением мозга, не способный к самостоятельной жизни, работе, нуждающийся в постоянной и дорогостоящей помощи, априори попадает в разряд «несчастных», лишенных смысла жизни.

Но так считают чаще всего те, кто находится «по ту сторону баррикад», – к сожалению, наш мир делится на мир «нормальных» и мир инвалидов. И первые подчас очень мало знают о вторых, а те знания, что есть, основываются на слухах и домыслах, поверхностных статьях и передачах, написанных и отснятых людьми, также далеких от мира инвалидов.

Среди 146-миллионного населения Российской Федерации, вдумайтесь, 9% граждан имеют инвалидность, у многих она диагностирована с детства. Нам сложно представить, как живут эти люди, что они переживают, что их волнует. Эта тема для отдельной и большой передачи.

Сейчас же нам хотелось поговорить вот о чем. Интеграция инвалидов в общество, их трудоустройство, возможность работать – то, к чему многие из этих особых людей стремятся. Но! Наше общество пока никак, по моему мнению, не приспособлено к интеграции инвалидов. Все дело в самых простых вещах, которые в нашем государстве пока еще реализованы на самом низком уровне.

Давайте спросим о том, что мешает нормальному трудоустройству инвалидов, Станислава Лезова, представителя фонда «Место под солнцем».

«Самая главная сложность – отсутствие доступной среды по большей части. И в большинстве районов нашего города Выборга и в других районах Ленинградской области это, конечно, самая главная проблема и самое главное препятствие для поиска работы. Потому что я, например, три года уже занимаюсь трудоустройством людей с инвалидностью, поиском работодателей для них. Вижу желание работодателей взять к себе на работу сотрудника с инвалидностью, вижу огромное желание у ребят трудиться, но отсутствие доступной среды, когда инвалид готов уже пойти на работу и работодатели готовы его принять к себе, – это огромное препятствие, огромный барьер. Даже если мы найдём человеку работу, его на пути встретят препятствия. Если он живёт в доме без лифта – это, соответственно, кто его будет доставлять. Не будет же работодатель к нему постоянно приезжать, спускать его с пятого этажа и сажать к себе в машину. Спустился инвалид на улицу, дальше его будет поджидать отсутствие съездов с бордюров. Ну и самое главное, хорошо, если работа будет рядом с домом. А чаще всего это может быть в другом районе города. У нас отсутствие городского транспорта, оборудованного для инвалидов, – очень большая проблема, поэтому приходится пользоваться услугами такси. Но такси – это 100 рублей как минимум. Откуда у человека с инвалидностью, который ещё не работал, такие деньги, чтобы, пока он получит зарплату, в течение месяца кататься на работу? Это прямо такие основополагающие проблемы в трудоустройстве людей с инвалидностью».

И вот кто, на ваш взгляд, должен заниматься доступной средой в Ленинградской области? На мой взгляд, это обязанность муниципальных властей. А кто же еще может знать проблемы своих поселений, городов? Где есть пандусы, где их нет? Где их надо ставить в первую очередь? Какие и где поребрики стоит занизить, чтобы инвалиды-колясочники могли уже в конце концов свободно передвигаться по городам? Или тоже президент или губернатор должны вмешиваться сюда? А ведь сделать надо не так уж и много.

Лезов: «Самый главный – это, конечно, работа по СНиПу, соответственно, нормам оборудования пандусов, съездов, пандусов в помещениях, на улицах, оборудованные места для прогулок в парках. В прошлом году делали туристический проект, и основные задачи – привлечение в города Ленинградской области туристов с инвалидностью. Но их можно бесконечно привлекать разными достопримечательностями, но они не поедут до тех пор, пока не будет доступной среды в городах Ленинградской области. Только это может привлечь человека, передвигающегося на коляске, на костылях, на протезах, – осознание того, что он будет чувствовать себя комфортно, приезжая в любой город, что он будет знать, что везде сможет посетить адаптированный туалет. Это нормально. В первую очередь человек задумывается о своём комфорте и удобстве: то, что он сможет зайти в любой магазин приобрести необходимые продукты, товары для его хорошего, комфортного отдыха. И, естественно, посетить то или иное мероприятие, ту или иную достопримечательность, не ощутив никакого дискомфорта и никаких барьеров не увидев на пути. Сначала надо поработать с основами, а потом уже привлекать, соответственно, туристов и говорить о том, что у нас не на должном уровне идёт трудоустройство инвалидов».

Однако, слава Богу, есть люди и организации, которые стремятся помочь этим инвалидам адаптироваться к жизни, найти работу…

Одной из таких организаций в Ленобласти является Мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов, который уже более 5 лет предоставляет особым людям возможность стать полноценными гражданами нашей страны.

Роман Зубко, руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции инвалидов::

«Центр на самом деле очень сильно развивается. На данный момент в центре прошла реновация при поддержке правительства Ленинградской области, соответственно, сданы ещё 2,5 тысячи квадратных метров отремонтированных помещений. Появляются новые профессии, такие как деревообработка, лозоплетение, типография. Также будет оснащён многофункциональный центр для инвалидов Ленинградской области. Придя в этот центр, человек с инвалидностью может получить все необходимые ему услуги: ФСС, Пенсионного фонда, Центра занятости населения, МФЦ, получить ИНН, СНИЛС и все необходимые документы для трудоустройства, то есть полный комплекс государственных и муниципальных услуг. В центре также будут представлены современные технические средства реабилитации, которые необходимы человеку с инвалидностью для того, чтобы он прошёл самую лучшую интеграцию, адаптацию на рабочем месте и смог себе выбрать необходимое техническое средство реабилитации для повседневной жизни, чтобы чувствовать себя комфортно в настоящее время».

И в заключение хочу добавить, что создание безбарьерной среды для инвалидов является первостепенной задачей любого развитого общества. Но недостаточно просто сделать один пандус для колясочников, например у прокуратуры. Необходимо оснастить здания и учреждения всеми видами доступности для всех категорий: для слабовидящих и слепых, для слабослышащих и глухих, для людей с нарушениями опорно-двигательных функций и других маломобильных групп населения.

Именно к этому должны стремиться власти всех уровней.

Фото в Мультицентре Антона ЛЯПИНА из архива



