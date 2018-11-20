В СЗФО пройдет семинар по вопросам национальной политики

В Северо-Западном федеральном округе 21–23 ноября пройдет обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации».

Семинар станет частью проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, который реализуется Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам национальностей во всех федеральных округах. Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов региональных и муниципальных органов власти, представителей общественных организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики.

Программа семинара учитывает региональную специфику и включает в себя лекции и практические занятия, которые проведут преподаватели МГУ, известные ученые и эксперты. В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. После завершения семинара слушатели получат соответствующие сертификаты.

Глава ФАДН Игорь Баринов также подчеркнул важность проекта:

– Для региональных специалистов это уникальная возможность пообщаться с ведущими учеными-экспертами, расширить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, причем совершенно бесплатно.