Во Всеволожском районе выбрали лучших кулинаров
Традиционный ежегодный конкурс профессионального мастерства «Всеволожский гурман – 2018» прошел в минувшую пятницу. Лучшие кулинары, представляющие районный общепит, собрались в гостеприимных стенах ресторана «Дерби» в деревне Энколово, чтобы продемонстрировать свое искусство и еще раз подтвердить высокие профессиональные навыки.
Впервые в нынешнем году в конкурсе приняли участие представители ветеранской организации «Котово Поле». В жюри на этот раз были приглашены преподаватели и мастера-профессионалы из Санкт-Петербургского колледжа кулинарного мастерства.
Организатором конкурса выступил фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор».
– Повышение культуры и качества обслуживания жителей района, развитие конкуренции, совершенствование работы кафе и ресторанов – вот ради чего мы проводим подобные мероприятия, – подчеркнула руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – В кулинарной битве сошлись не только опытные профессионалы, но и молодежь, которой нужно осваивать это ремесло, а наша задача – создать условия для реализации их профессиональных планов, и конкурс – еще один шаг в этом направлении.
После подведения итогов победителям и участникам конкурса были вручены дипломы, призы и ценные подарки.
Победители и призеры конкурса кулинарного мастерства «Всеволожский гурман – 2018»:
Номинация «Повар»:
1 место – Ковалев Иван Николаевич, Гриль-бар 101;
2 место – Делианиди Павел Шамильевич, ресторан «Дерби»
3 место – Гормель Алексей Евгеньевич, ресторан «Приор»;
3 место – Бурлов Александр Александрович, ресторан «Порто Бар».
1 место – Золотых Юлия Вадимовна, ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ»;
2 место – Николаева Нина Александровна, Совет ветеранов;
3 место – кафе «Мед и Лимон».
Номинация «Кондитер»:
1 место – Золотых Юлия Вадимовна, ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ»;
2 место – Исмаилова Екатерина Саидовна, кондитерская студия Kiss Cake;
3 место – Санотова Алла Викторовна, ресторан «Приор».
1 место – Улмасов Умидбек Маннобржан угли, ресторан «Белое солнце»;
2 место – Горькавенко Марина Сергеевна, ресторан «Белое солнце»;
3 место – Альтапова Ольга Александровна.
Номинация «Бармен»:
1 место – Чалолов Диловар Наимович, ресторан «Белое солнце»;
2 место – Солопова Екатерина Владимировна, ресторан «Порто Бар».
Номинация «Официант»:
1 место – Мансуров Мирзоумед Анварович, ресторан «Белое солнце».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА