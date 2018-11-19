В ночь с 19 на 20 ноября в Токсовском тоннеле на КАД будет произведено переключение дорожного движения.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящее время движение транспорта осуществляется только по Южному транспортному отсеку в обе стороны, по одной полосе в каждом направлении. С 20 ноября до завершения ремонтных работ на объекте движение будет организовано по правым полосам Северного и Южного транспортных отсеков тоннеля (по одной правой полосе в каждом направлении). Левые полосы движения будут открыты после ввода объекта в эксплуатацию.

Работы на объекте должны завершиться 1 декабря 2018 года.