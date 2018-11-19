В конце прошлой недели у Дороги жизни, на территории Рахьинского поселения, возле Братского воинского захоронения, состоялась установка закладного камня под монумент-часовню в честь иконы Тихвинской Божией Матери. Мемориал будет посвящен жителям блокадного Ленинграда, погибшим при эвакуации в годы Великой Отечественной войны. С этой инициативой в преддверии 75-летней годовщины со дня снятия блокады, которая будет отмечаться 27 января 2019 года, выступил районный Совет ветеранов.

Для реализации проекта ветеранами была создана рабочая группа, которую возглавил Павел Руденко. Установка мемориала – процесс не одномоментный. Если вопрос выделения участка под монумент находится в ведении районной власти, то утверждение проекта часовни – а она будет выполнена в православных традициях – это уже дело церковного начальства. Когда все формальные процедуры будут выполнены, монумент-часовня перейдет на баланс Всеволожского благочиния. Благословение на создание мемориала, как утверждают представители рабочей группы, уже получено.

Основные работы по возведению часовни начнутся весной. Всеволожское благочиние, по словам Валерия Половинкина, неподалеку, на территории действующего кладбища, настроено возвести часовню для исполнения религиозных обрядов. Таким образом, здесь будут представлены и культурно-историческое, и религиозное направления.

На установке закладного камня присутствовали: заместитель главы администрации Всеволожского района Валерий Половинкин, начальник районного отдела культуры Наталья Краскова, представители районного Совета ветеранов и администрации Рахьинского городского поселения.

Павел Руденко, ответственный секретарь рабочей группы, сообщил, что проект осуществляется на народные деньги, по велению души, причем многие жертвователи даже не пожелали назвать свои имена, считая это личным вкладом в дело сохранения памяти.

Василий Тегза, член районного Совета ветеранов, в своем выступлении подчеркнул, что часовня станет еще одним важным памятным знаком в нашем насыщенном военными событиями районе.

Соб. инф.

Фото пресс-службы ВМР