В ночь на понедельник 130 единиц спецтехники вышли на областные трассы. Дорожные службы Ленинградской области перешли на усиленный режим работы. Осадки в виде мокрого снега и дождя прошли во Всеволожском, Волосовском, Гатчинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах 47-го региона.

– Соответствующие службы уже получили указание контролировать состояние дорог, – рассказал зампред комитета по дорожному хозяйству Андрей Скажутин. – Особенно это касается трасс с высокой интенсивностью движения – Колтушского, Выборгского шоссе и Дороги жизни. К концу недели мы ожидаем похолодание, поэтому должны быть готовы работать в условиях снегопадов.

ГКУ «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Автомобилисты могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84.