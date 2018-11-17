Всеволожский центр развития культуры и спорта «Галатея» набирает обороты в своих достижениях. В 2018 году четыре ребёнка из этого центра за выдающиеся успехи в учёбе и в спорте были награждены поездками в детский лагерь «Артек». В июне там отдыхали брат и сестра Дмитрий и Татьяна Кыркаловы, в июле – Елизавета Миронкина, в сентябре – Александра Чеча.

А осенью началась настоящая гонка выступлений. Никогда раньше «Галатея» не выступала на соревнованиях так часто, как в этом году. В октябре – ноябре они проходили каждую неделю.

23 сентября в Санкт-Петербурге проходил Кубок Северо-­Западного федерального округа по хореографии. На этом соревновании выделились: Виктория Жаворонкова (11 лет) и Полина Евсикова (10 лет) со своим дуэтом «Необычная находка», а также дуэт Алисы Пчелинцевой (8 лет) и Елизаветы Матвеевой (8 лет) с танцем «Подружки». Кроме того, Елизавета Матвеева вышла на первое место с танцем «Люблю Родину», Алиса Пчелинцева с акробатическим шоу «Мой любимый сон», Татьяна Кыркалова (13 лет) прекрасно исполнила сложный танец «Сомнение». Виктория Ильтер (11 лет) также стала победителем в своей номинации с акробатическим танцем «Красотка». Софья Кажуро (11 лет) лучше всех исполнила «Моё настроение», а Анастасия Бычкова (11 лет) – акробатическое шоу «Мой первый выход на сцену». Александра Никитина завоевала первое место в акробатическом шоу для начинающих со своим номером «Гномик». Александре – 8 лет.

И это мы назвали только первые места. А ведь другие спортсменки из «Галатеи» занимали вторые и третьи места – они тоже почётные. Но перечислить их в данном формате статьи просто нет возможности.

30 сентября представители Центра «Галатея» выступали в Москве. Там в рамках Российской недели танца проходил Кубок Москвы по акробатическому танцу и акробатическому шоу. Опять лучше всех в своей номинации выступила Алиса Пчелинцева. Она победила с двумя номерами: акробатический «Испанский танец» и акробатическое шоу «Мой любимый сон». Причём последний номер поставлен на биографической основе. Папа Алисы работает в ГИБДД, и сюжет у номера «Мой любимый сон» такой, что девочка якобы засыпает, а во сне становится как папа – надевает форму сотрудника ГИБДД и учит детей, как соблюдать правила дорожного движения. На этом конкурсе две золотых медали завоевала также Алеся Сельвич (16 лет) – с акробатическим танцем «Жизнь-карусель» и акробатическим шоу «Снежная королева».

На этом «Галатея» не остановилась. 6–7 октября в Санкт-Петербурге проходил Открытый кубок Северной Венеции «Жемчужина Санкт-Петербурга». Опять мы можем перечислить только первые места, а для вторых и третьих мест не хватит времени. «Галатея» победила в номинации «Малая группа» с танцем «Бармалей». В «Дуэте» первое место заняли Виктория Жаворонкова и Полина Евсикова с этюдом «Необычная находка», дважды первые места занимали Елизавета Матвеева и Алиса Пчелинцева (танец «Подружки» и акробатическое шоу «Школа»). Первое место занял дуэт в шоу «Притяжение» (Анастасия Ткачук, Софья Кажуро).

Кроме того, Елизавета Матвеева заняла два первых места: с танцем «Люблю Родину» и эстрадно-акробатическим шоу. Полина Евсикова – в акробатическом шоу с танцем «Паук», Кристина Горбунова (12 лет) – две медали: с акробатическим танцем «Противостояние» и с акробатическим шоу «Восточная красавица», Анастасия Ткачук (12 лет) – с танцем «Кармен», Виктория Жаворонкова – в акробатическом этюде «Адамс», Алиса Пчелинцева – в акробатическом шоу «Любители». Александра Чеча (11 лет) покорила жюри очень сложным акробатическим танцем «Симфония жизни» на музыку Бетховена. На этом конкурсе выступало 15 человек из «Галатеи» – все заняли призовые места. И Центр «Галатея» завоевал Гран-при по медальному зачёту среди всех танцевальных и сценических направлений.

За это Центру «Галатея» вручили кубок с настоящей жемчужиной, а медали были сделаны по индивидуальному заказу в 3D­исполнении.

11–14 октября в Санкт-Петербурге проходила VI Балтийская танцевальная олимпиада. В ней участвовало 20 стран, в том числе Финляндия, Польша, Чехия, Германия, Норвегия, Сербия, Италия, Швейцария и др. В рамках Балтийской танцевальной олимпиады проходил чемпионат Европы по акробатическому танцу. Это был, пожалуй, самый тяжёлый конкурс из-за большой конкуренции, поэтому третье место Татьяны Кыркаловой в акробатическом танце очень дорогого стоит. Кроме того, на этом соревновании девочки из Центра «Галатея» принесли бронзу в номинациях «Дуэт» (Т. Каркалова – Е. Миронкина с танцем «Черная кошка», А. Пчелинцева – Е. Матвеева с танцем «Подружки» и «Малая группа» (танец «Бабки-Ёжки»). Но это не всё. Первое место заняли: дуэт Анастасии Ткачук и Софьи Кажуро, «Притяжение», в номинации «Малая группа» – номер «Красное-чёрное», в номинации «Formation» – номер «Призрак оперы» (в этом номере выступало 11 человек из Центра «Галатея»). Алиса Пчелинцева и Елизавета Матвеева заняли первое место в дуэте. А Дима Кыркалов (которому скоро исполнится 12 лет) завоевал первое место со своим зажигательным танцем «Тореадор».

28 октября проходил Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха. Осенний бал», на котором Елизавета Матвеева и Алиса Пчелинцева завоевали первые места как в соло, так и в дуэте.

1 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств». Первое место в номинации «Соло. Акробатический танец» заняла Татьяна Кыркалова со своим номером из рок-оперы «Моцарт и Сальери» – «Сомнение».

4 ноября в Санкт-Петербурге проходил одновременно Гран-при России «Baby dance». Первые места заняли Аделина Антонова (5 лет) с танцем «Кнопочка». Два первых места заняла Софья Латова (7 лет) с акробатическим шоу «Антошка» и с танцем «Барабан». Вы уже неоднократно встречали упоминания про Татьяну Кыркалову и Диму Кыркалова. Это – брат и сестра. Но в их семье четверо детей, и трое из них занимаются в Центре «Галатея». На это раз на сцену вышел третий ребёнок из этой семьи – Андрей Кыркалов (7 лет). Он завоевал два первых места: в акробатическом шоу «Гусарская баллада» и с танцем «Люблю рок». А тренеру этих малышей – Надежде Григорьевне Карпуниной – вручили медаль за воспитание таких прекрасных спортсменов.

В тот же день проходил Гран-при по акробатическому танцу. На этом соревновании одна только Алиса Пчелинцева в разных номинациях завоевала шесть золотых медалей. Золотые медали получили и девочки в номинации «Смешанный Formation», где выступило 15 человек из «Галатеи», а также – танец «Призрак оперы» и танец «Красное-черное» (5 человек) – в номинации «Мини-продакшн», танец «Бармалей» (5 человек) – в номинации «Малая группа». Девочки выступали одна лучше другой. В индивидуальном зачёте – Василиса Буховцова (10 лет) и Лиля Османова (12 лет). Судьи ломали голову, кто из них лучше. В результате – первые места в разных номинациях заняли Алеся Сельвич, Полина Евсикова Анастасия Ткачук, Софья Кажуро, Елизавета Матвеева, Алиса Пчелинцева, Виктория Ильтер, Татьяна Кыркалова, два первых места занял Дима Кыркалов: со своим танцем «Тореадор» и с акробатическим шоу «Мои перспективы».

5 ноября проходил Международный танцевальный конкурс «Санкт-Петербург». На этом конкурсе первое место заняла Аделина Антонова (5 лет), Софья Латова (7 лет) и Анастасия Бычкова (11 лет).

XIII Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Невские перспективы» проходил 10 – 13 ноября в трёхзвёздочном отеле «Санкт-Петербург». На этом конкурсе жюри и зрителей поразила 13­-летняя Татьяна Кыркалова. Она победила в номинации «Акробатический танец» со своим сложным номером «Сомнение», а её тренеру Надежде Карпуниной вручили благодарственное письмо за воспитание Татьяны Кыркаловой.

Но и это не всё. В ноябре и в декабре выступления Всеволожского центра развития культуры и спорта «Галатея» на различных соревнованиях будут продолжаться. И мы будем ждать от этих замечательных девочек и мальчиков новых побед.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА