Всеволожский мультицентр посетил президент Российской академии образования

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко 15 ноября посетил с ознакомительным визитом Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который с 2015 года является экспериментальной площадкой РАО. Это учреждение представляет собой образовательный технопарк для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С деятельностью Мультицентра Юрия Зинченко познакомила руководитель учреждения Ирина Дрозденко. Президент Российской академии образования побывал на занятиях, где воспитанники обучаются доступным по состоянию здоровья профессиям, оценил успехи обучающихся.

На вопрос о перспективах сотрудничества Российской академии образования с Мультицентром социальной и трудовой интеграции Юрий Зинченко ответил:

– Взаимодействие между учеными и конкретным педагогами в реальных условиях – это вызовы, которые мы сегодня переживаем, потому что наука не может жить отдельно от школы, и люди с такими возможностями, как здесь, тоже должны получать полноценную научно обоснованную помощь. Перспективы взаимодействия у нас самые конструктивные, потому что эта площадка является уникальной как образец комплексного и системного решения проблемы обучения людей с особенностями здоровья. Здесь впервые реализована работающая модель индивидуальной траектории обучения, которая ведет людей от места получения профессии к устройству на работу и наполняет их жизнь смыслом. Мы надеемся рука об руку идти с руководством центра.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, который сопровождал гостя из Москвы в его поездке во Всеволожский район, считает, что мультицентр мог бы стать стажировочной и базовой площадкой для представления того опыта и тех моделей, которые есть сегодня – это и образовательная программа, и методика обучения, это и различные управленческие модели, и модели финансирования, и методика межведомственного взаимодействия.

Соб. инф.

Фото пресс-службы ВМР