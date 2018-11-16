В СНТ Грузино в ночь с четверга на пятницу горел дачный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, 16 ноября в 02.05 поступило сообщение о пожаре. На место выехали дежурные смены 94 и 109 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Общая площадь горения составила 30 кв. м. Уже в 03.08 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.