Во вторник, 20 ноября, во Всеволожском районе пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям.

В мероприятиях примут участие специалисты учреждений образования, комитета по социальным вопросам, учреждений социальной защиты населения, представители нотариального и адвокатского сообществ. Они проконсультируют по вопросам семьи и детства, опеки и попечительства, детско-­родительских отношений.

Бесплатные услуги правовой помощи смогут получить сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, дети-­инвалиды и их родители, родители, имеющие детей в возрасте до 3­х лет.

Определены пункты бесплатных юридических консультаций:

комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – г. Всеволожск, ул. 1­я Линия, д. 38 – с 14.00 до 17.00;

Центр образования «Кудрово» – Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 – с 14.00 до 17.00;

Центр психолого-­педагогической, медицинской и социальной помощи Всеволожского района – г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 8 – с 10.00 до 13.00;

актовый зал администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 – с 14.00 до 17.00.