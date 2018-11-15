На первый слет юных пожарных в Разметелево собрались 42 дружины

Первый слет дружин «Юный пожарный» Ленинградской области прошел в стенах областного центра дошкольного образования «Ладога» в поселке Разметелево.

Участников слета приветствовал зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов. Он зачитал обращение губернатора Александра Дрозденко к юным спасателям и выразил надежду, что в скором времени мероприятие выйдет на всероссийский, а возможно, и на международный уровень.

В настоящее время на территории Ленинградской области действуют 42 дружины «Юный пожарный» и 9 кадетских классов по профилю «спасатели».

Всеволожский район на слете представляли кадеты Янинской средней образовательной школы – ученики 5 и 9 классов, всего восемь человек. Команда подготовила яркую стендовую презентацию своей деятельности в рамках кадетского движения, и творческое «домашнее задание» по пожарной тематике.

Важным этапом в проведении слета стало награждение юных жителей Ленинградской области медалью «За спасение жизни» Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», а также Благодарностью председателя Высшего совета российского союза спасателей.

– Ваше мужество, решительность и самоотверженность, проявленные в экстренной ситуации, спасли человеческие жизни, – сказал во время церемонии награждения председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Александр Степин. – Уже сегодня вы – пример для ваших сверстников, гордость для родителей и педагогов.

По мнению организаторов мероприятия, слет может стать первой ступенью в создании детско-юношеского движения «Юный пожарный» в Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА