В минувшую среду, 14 ноября, во Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошли два важных события.

Впервые за годы существования учреждения здесь сыграли свадьбу. Михаил Петрович Дмитриев (71 год) и Наталья Петровна Анферова (67 лет) решили вступить в официальный брак. Оба – инвалиды-колясочники. У обоих за плечами – тяжелая судьба, труд на производстве, потеря родственников, болезни. Наталья Петровна проживает в домах-интернатах вот уже 16 лет, Михаил Петрович впервые поступил сюда в феврале 2018 года. Познакомились они четыре месяца назад и решили провести оставшуюся жизнь рука об руку.

В дом-интернат, который располагается в поселке имени Свердлова, приехала сотрудник Всеволожского ЗАГСа и провела выездную церемонию регистрации. Молодоженов поздравили представитель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Оксана Мирошниченко, а также глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и руководители Свердловского поселения.

Другим важным событием стало столетие Софьи Ивановны Песьяковой. Она родилась 14 ноября 1918 года в Архангельске. Вместе со своим мужем и сыном некоторое время жила в самом северном населенном пункте страны – поселке Диксон, позже семья перебралась в Казахстан. После череды трагических событий в своей жизни, потеряв мужа и сына, Софья Ивановна уезжает к родственникам в Ленинград. Именно с ленинградской землей она связывает свою жизнь окончательно. В Дом-интернат для престарелых и инвалидов Софья Ивановна попросилась сама 14 лет назад. С тех пор здесь и проживает.

Сотрудники рассказали, что в первые годы Софья Ивановна каждый день много гуляла по двору интерната и других пациентов к этому подстегивала. Сейчас выйти на улицу не может, но каждый день много ходит по коридору, опираясь на бегунки. Интересуется событиями в стране, и на 100-летие попросила подарить ей радиоприемник. Андрей Александрович пожелал юбилярше крепкого здоровья и вручил цветы и подарок. Праздник продолжился за чаепитием.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА