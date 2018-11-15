Народный коллектив ансамбль русской песни «Крупеничка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Галины Юровой завоевал звание лауреата 1 степени в номинации «возрастная группа старше 26 лет» на Международном конкурсе исполнителей инструментальной и вокально-хоровой музыки «Серебряный камертон».

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры и РФ и Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. «Крупеничке» было вручено официальное приглашение на Международный конкурс «Великая Россия», который будет проходить в ОК «Дагомыс» в городе Сочи с 10 по 13 июня.

Напомним, в марте этого года коллектив отметил 40-летие со дня своего образования.