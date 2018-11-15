С завтрашнего дня, 16 ноября, будет закрыта навигация для всех маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Навигационный сезон закрывается в связи с ухудшением ветро-волнового режима, понижением среднесуточной температуры воздуха и прогнозируемым началом ледостава. Исключение сделано только для судов, ведущих разрешенный вылов биоресурсов.

Сотрудники ГИМС будут патрулировать водные объекты и береговую линию региона, проводить профилактические беседы с рыбаками, пресекать попытки судовождения в нетрезвом виде.