Недобросовестные застройщики лишатся «Стимула»

Недобросовестных застройщиков лишат финансирования по программе «Стимулирование жилищного строительства». Об этом по итогам координационного совета по строительству рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Строители на дольщиках зарабатывают, а мы только тратимся на выкуп и содержание социальных объектов, – посетовал Александр Юрьевич. – В одном Всеволожском районе финансирование на инфраструктуру в этом году было увеличено на 1,3 млрд руб. Застройщикам следует чётко выполнять взятые на себя обязательства. Недобросовестные компании будут лишены возможности участия в федеральной программе «Стимул», направленной на выкуп социальных объектов.

По словам Александра Дрозденко, областное правительство пытается работать в тандеме со строителями. Однако компании должны выполнять обязательства перед дольщиками. Кроме того, готовая «социалка» должна отходить в казну не позднее двух месяцев с ввода в эксплуатацию. Некоторые компании задерживают передачу соцобъектов, ожидая подтверждения выкупа.

– Бывает, что застройщики злоупотребляют нецелевым использованием помещений, предназначенных под социальные объекты, – сказал Александр Дрозденко. – У нас есть с десяток подобных примеров. Среди них – здание детсада в Мурино, где находится магазин «Верный». С таких нарушителей будет особый спрос, вплоть до прекращения выдачи разрешений на строительство.

Ирэн ОВСЕПЯН