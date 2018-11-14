Областные дороги готовят к зиме

Производственные базы и техника Ленинградской области готовы к работе в зимний период. Таков вердикт дорожных служб, отвечающих за обслуживание региональных трасс 47-го региона. В случае сильных снегопадов, трассы Ленинградской области будут очищать порядка 600 дорожных машин. Всего в зоне ответственности дорожного комитета находится порядка 10 тысяч километров дорог.

– Лучше всего к «зимовью» подготовились дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные управлений (ДРСУ и ДРЭУ), обслуживающих трассы Всеволожского, Выборгского, Лодейнопольского, Подпорожского и Сланцевского районов, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Для контроля за качественной уборкой снега и льда на машинах установлены специальные датчики, фиксирующие перемещение и работу спецтехники.

По словам заместителя председателя дорожного комитета Андрея Скажутина, все данные с датчиков поступают и обрабатываются в диспетчерской службе «Ленавтодора». ДРСУ будут получать оплату выполненных работ только по фактическим показателям, которые отслеживает система ГЛОНАСС.

Отметим, что в нынешнем году в снежное время вместо традиционной песко-соляной смеси дороги региона будут обрабатывать солевыми растворами. Этот метод более эффективен во время обильных снегопадов и при резких перепадах температуры. В 2018 году «Ленавтодор» по предложению дорожного комитета приобрел комбинированные машины с установками для распределения жидкого реагента.