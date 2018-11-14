В Мурино проводится первый, отборочный этап конкурса елочной игрушки, объявленный Центром муниципальных услуг среди школьников и воспитанников детских садов. Второй, заключительный, этап будет проходить с 26 ноября по 19 декабря. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные участники в возрасте от 5 до 12 лет.

Обязательным условием является одно: игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы ее можно было повесить на елку. В остальном фантазия юных создателей новогодней игрушки не ограничивается, а напротив, приветствуется. Игрушки можно делать из бумаги, ниток, ткани, бросового материала, пластилина, скорлупы и природных материалов. Ограничений в форме нет никаких: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж.

По итогам конкурс елочных игрушек предусматриваются не только призовые места, но и поощрительные призы для участников.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива