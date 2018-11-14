Областное правительство разработало пакет поправок в федеральное законодательство для решения проблем обманутых дольщиков и достройки незавершенных объектов. Предложена новая схема, которая предусматривает создание регионального оператора для завершения проблемных объектов – областное агентство ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК).

– Для того чтобы построить проблемный объект, он должен быть полностью передан агентству, – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – А вот кредитные обязательства останутся у самого застройщика. Чтобы полностью узаконить процедуру мы обратились в соответствующие структуры. Отмечу, что самые проблемные недострои находятся во Всеволожском районе. Это жилье, которое возводят строительные компании «Норманн» и «Главстройкомплекс» во Всеволожском районе. Всего в регионе у 9 тысяч участников долевого строительства возникли определенные проблемы, связанные со сроками ввода в эксплуатацию их жилья.

Как подчеркнул Александр Дрозденко, уже в будущем году вступают в силу новые ограничения для застройщиков.

– Договора с компаниями, которые не успели возвести на земельном участке многоэтажки, продлеваться не будут, – отметил губернатор. – На уступки пойдем только тем застройщикам, объекты которых находятся на стадии завершения.

Отметим, что Ленинградская область по темпам жилищного строительства вошла в четверку передовиков, опередив по показателям Санкт-Петербург.

Ирэн ОВСЕПЯН