В минувшие выходные в Волхове проходил открытый турнир по мини-футболу. В нем принимали участие восемь команд из различных уголков Ленинградской области.

Клуб «Орешек» из поселка имени Морозова выставил на это соревнование две команды 2010–2011 года рождения. Наши мальчики в упорной борьбе заняли почетное третье место.

Напомним, ФК «Орешек» входит в структурное подразделение Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Юные футболисты тренируются под руководством Заура Ржевского и Владислава Ёлкина.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ФК «Орешек»