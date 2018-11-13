ФК «Орешек» стал бронзовым призером мини-футбольного турнира
В минувшие выходные в Волхове проходил открытый турнир по мини-футболу. В нем принимали участие восемь команд из различных уголков Ленинградской области.
Клуб «Орешек» из поселка имени Морозова выставил на это соревнование две команды 2010–2011 года рождения. Наши мальчики в упорной борьбе заняли почетное третье место.
Напомним, ФК «Орешек» входит в структурное подразделение Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Юные футболисты тренируются под руководством Заура Ржевского и Владислава Ёлкина.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ФК «Орешек»