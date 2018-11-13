В нынешнем году 258 фермерских хозяйств Ленинградской области получили областные гранты на сумму более 400 миллионов рублей. Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства рассказала первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Екатерина Пшенникова.

– Сегодня в Ленинградской области около 500 хозяйств, – отметила она. – Многие из них активно участвуют в конкурсах на получение грантов, и если с областным финансированием все понятно, то получить федеральные деньги на развитие достаточно сложно. К сожалению, только одно хозяйство из Гатчины рискнуло принять участие на соискание таких средств, но так и не смогло получить финансирование. Дело в том, что условия для участия в федеральных грантах достаточно жесткие. К примеру, все претенденты должны быть зарегистрированы в сельской местности. Однако, как известно, в Ленинградской области некоторые хозяйства зарегистрированы в городах Кингисепп, Гатчина, что уже тормозит их участие в конкурсе.

Как отметила Екатерина Пшенникова, для более активного участия сельчан в конкурсе создан специальный Центр компетенции, который поможет аграриям с подготовкой заявок на соискание льготного финансирования и грантов.

– Порой получается так, что хозяйства, которые получили гранты, разоряются, – проинформировал участников координационного совета президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда. – Развитие аграрного бизнеса – дело сложное и рискованное, поэтому многие не справляются. Необходимо учесть этот факт при выделении ленинградского гектара. Ведь некоторые, не зная о трудностях, могут оказаться в сложной ситуации. Неплохо было бы создать комиссию, которая при выделении надела тщательно взвесила все «за» и «против».

Ирэн ОВСЕПЯН