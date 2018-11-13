Для обеспечения безопасного движения пешеходов на региональной дороге «Деревня Старая – Кудрово» и на подъезде к Заневскому посту рядом с магазином «Лента» появились зебры. Ранее жители окрестных домов не раз сигнализировали о сложной аварийной ситуации.

– Работы выполнены Пригородным дорожным ремонтно-строительным управлением № 1, – проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Теперь водителям будет проще заметить пешеходов в темное время суток, и это поможет предотвратить возможные аварии.

Напомним, что в конце октября дорожники подготовили региональные трассы, проходящие в границах Кудрово, к зимнему сезону: был сделан срочный ремонт деформаций покрытия, убраны мусор и пыль. В мае на отрезке от моста через Оккервиль до проспекта Строителей был проведен полноценный ремонт: уложены два слоя асфальта, укреплены обочины и установлены новые знаки.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно принимает заявки от жителей и автомобилистов Ленинградской области по качеству обслуживания региональных трасс по телефону 8 (812) 251-42-84.