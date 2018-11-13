В минувшую пятницу, 9 ноября, в микрорайоне Южный, в недавно открытом Молодежном центре, состоялся семинар, проведенный в рамках областного проекта по работе с молодежью «Команда-47». Его заявленной целью стало развитие молодежной политики в Ленинградской области.

В центре собрались специалисты по работе с молодежью, наиболее яркие ее представители и библиотекари из городов и поселений Всеволожского района. Каждый из присутствующих рассказывал о своей работе и о своем видении перспектив развития дела, которому он служит.

Главный специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Прасковья Васильева рассказала о передовых методах работы с молодежью, после чего состоялся заинтересованный обмен мнениями и неформальное общение.

Отметим, что идея создания молодежных центров активно поддерживается губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, а Всеволожск стал одним из первых в регионе, где реализован подобный проект. Молодежный центр представляет собой помещение площадью более 600 кв. м. На средства бюджета района было закуплено оборудование, мебель и спортивно-технический инвентарь. Пространство клуба включает в себя коворкинг, лекторий, залы для занятий йогой, пилатесом и кроссфитом, а также отдельный зал с тренажерами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

