Всеволожские ориентировщики – чемпионы России

В Геленджике с 7 по 12 ноября проходил чемпионат России по спортивному ориентированию. Представители Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва стали победителями чемпионата в трехэтапной эстафете.

Трасса была выбрана в окрестностях Геленджика – возле села Пшада. Соревнования проходили в сложных условиях. Местность – горная, заросшая дубовым лесом с подлеском из граба. Перепад высот – 125 метров. Крутые, обрывистые склоны. Были и участки с густыми зарослями сассапарели (это разновидность колючей лианы). Грунт – глинистый, местами каменистый.

Несмотря на это, всеволожские спортсмены прекрасно выступили в трехэтапной эстафете, которая проходила 10 ноября. Эстафету принял Алексей Яганов и передал ее Константину Серебряницкому. На последнем этапе предстояла напряженная борьба за призовые места. Игорь Попов сначала оказался на третьем месте, но ему удалось обогнать двух заслуженных мастеров спорта, и он вывел команду на первое место. Команда стала победительницей чемпионата России 2018 года, а Алексей Яганов, Константин Серебряницкий и Игорь Попов – чемпионами России.

По итогам этого чемпионата, а также по итогам Кубка России, который проходил в Саранске в августе этого года, все трое были включены в состав сборной России на 2019 год.

Тренером Алексея Яганова является Александр Шеин. Тренерами Константина Серебряницкого и Игоря Попова – Игорь Горбатенков и Светлана Горбатенкова.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива отдела физкультуры и спорта администрации Всеволожского района