На перекрестках Дороги жизни с улицами Межевой, Александровской и Колтушским шоссе в минувшие выходные перенастроили светофоры. Теперь благодаря новым стрелкам поворотов направо удастся частично разгрузить транспортные заторы. Работы проводил «Ленавтодор».

– Интенсивность движения на трассе «Санкт-Петерубрг – Морье» (Дорога жизни) почти 50 тысяч машин в сутки, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Это одна из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области, наряду с Колтушским шоссе во Всеволожском районе.

Напомним, что в конце октября был завершен ремонт Колтушского шоссе, на участке «КАД – Колтуши», а до конца текущего года дорожники планируют приступить к строительству виадука через железнодорожный переезд на перегоне «Всеволожск – Мельничный Ручей».