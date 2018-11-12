В воскресенье, 11 ноября, в рамках творческой встречи музыкально-поэтического клуба «Родник» народный хор ветеранов из Всеволожского района «Радоница» отметил десятилетие.

Начинали свой творческий путь хористки в поселке Колтуши. Первые занятия проходили на общественных началах в православном центре. В самом начале в хоре было всего семь человек. Потом стали репетировать в конференц-зале Института физиологии им. Павлова, в поселке Колтуши. Спустя пять лет после основания коллектив взял под свою опеку КДЦ «Южный».

Коллектив принимает активное участие в областных и районных мероприятиях. Лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов, «Радоница» хорошо известна как в Ленинградской области, так и в Санкт-Петербурге.

В репертуар хора входит более 80 песен. Это лирические композиции и песни патриотического и духовного содержания. Есть уникальные произведения, которые больше пока никто не исполняет. Например, песни на стихи поэтов Всеволожского района. А также песни на слова поэта-блокадника из Санкт-Петербурга Анатолия Молчанова и музыку петербургского композитора Натальи Аляевой.

Поздравляем всех участников хора и его руководителя – Елену Ивановну Чернову. Желаем им крепкого здоровья и творческого долголетия!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

