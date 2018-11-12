Областной фестиваль молодежно-подростковых клубов «Мы вместе», посвященный Дню народного единства, прошел в городе Выборге. Участие в нем приняли 100 человек из разных районов Ленинградской области. Среди них были и воспитанники МПК «Пульс», которые представляли Всеволожский район.

Наши ребята участвовали в фестивале с 2010 года и всегда занимали почетные места. Но этот год стал для команды самым значимым, ведь она завоевала Гран-при. В составе команды клуба «Пульс» побороться за победу приехали девять человек под руководством педагога Юлии Могильниченко: София Сафонова, Софья Петрова, Ольга Матвеева, Валерий Плотников, Влада Могильниченко, Екатерина Зайцева, Светлана Изаксон, Арина Яремаченко и Илья Коптилов.

Подростки соревновались в шести номинациях: спортивные соревнования, TED-конференция, творческий вечер клубов, дебаты, выставка клубов и молодежная акция. В рамках фестиваля был организован флешмоб. Участники вместе с организаторами выучили зажигательный танец, который впоследствии исполнили на главной площади Выборга.

Клуб «Пульс» получил Гран-при фестиваля – ребята отлично проявили себя во всех номинациях. Также ему присудили третье место по итогам «TED-конференции», первое место по итогам выставки молодежно-подростковых клубов и первое место в номинации «Акция, посвященная Дню народного единства».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО