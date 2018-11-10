В Центре «Ладога» наметили векторы развития дополнительного образования

В минувший четверг, 8 ноября, в Центре «Ладога» прошла региональная научно-практическая конференция «От внешкольного к дополнительному образованию: вектор развития». Она была посвящена 100-летию системы дополнительного образования детей в России. На мероприятие собрались педагоги дополнительного образования из разных районов Ленинградской области.

Конференция дала им отличную возможность пообщаться друг с другом, перенять опыт, узнать что-то новое. Встреча началась с презентации на тему «Муниципальные опорные центры развития дополнительного образования детей», в ходе которой были представлены все пять образовательных округов нашей области.

Также программа конференции включала три презентационные площадки на различные темы, в рамках которых педагоги делились своим опытом, и конференцию, где участники прослушали различные доклады. На ней выступили заведующая кафедрой развития дополнительного образования детей и взрослых Ленинградского областного института развития образования Любовь Малыхина, директор Центра «Ладога» Татьяна Маевская и другие докладчики.

Завершилась конференция награждением победителей IV Областного интернет-конкурса методической продукции организаций дополнительного образования детей Ленинградской области. Первое место в конкурсе присудили педагогу-организатору организационно-массового отдела Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Ирине Петровой, которая представила сборник сценариев досуговых мероприятий «Жили-были, не тужили».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА