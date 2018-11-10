Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. Накануне праздника в УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области чествовали отличившихся сотрудников.

Поздравить личный состав управления и его руководителя полковника полиции Александра Сухарикова пришли глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и глава районной администрации Андрей Низовский. Они наградили полицейских Грамотами Главы МО «Всеволожский муниципальный район» и Благодарностями Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

– Жизнь ставит перед сотрудниками полиции множество сложных задач. Их служба сопряжена с риском, высокими физическими и эмоциональными нагрузками. В рядах управления по Всеволожскому району служат профессиональные, верные своему долгу люди. Всем без исключения я хочу пожелать личного счастья и крепкого здоровья! Пусть ваши близкие будут вам надежной опорой и тылом! – сказал Андрей Низовский.

Фото Антона ЛЯПИНА