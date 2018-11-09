Жертвами пожара в Мурино стали пять человек

При пожаре на станции техобслуживания в Мурино погибли пять человек.

Сегодня, 9 ноября, около восьми часов утра в трехэтажном каменном доме 1-Б по улице Вокзальной в Муринском поселении произошло возгорание.

На первом и втором этажах дома располагались станция технического обслуживания автомобилей и шиномонтажная мастерская. Третий этаж дома представлял собой жилое помещение, сдававшееся в аренду лицам из Ближнего Зарубежья, приехавшим на заработки.

Тушение пожара осуществляли четыре пожарных расчета из Всеволожского района и Санкт-Петербурга. В результате пожара погибли пять человек и пострадали двое. Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, оба пострадавших – жители Таджикистана, сейчас они находятся в медицинских учреждениях Всеволожского района. Мужчина, получивший ожоги, был доставлен в Областной ожоговый центр в Токсово, другой пострадавший с переломом ноги находится в Токсовской межрайонной больнице.

Сразу после случившегося в администрации Муринского поселения было проведено заседание Штаба по чрезвычайным ситуациям с участием председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Александра Степина.

Кроме двух собственников дома, в нем были прописаны, но не проживали, еще девять человек.

В настоящий момент сотрудники полиции и Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводят дознание собственников участка и дома о возможных причинах возгорания и законности работы иностранных граждан на предприятии.