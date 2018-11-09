Северо-Западное УГМС прогнозирует 10–12 ноября на территории Ленобласти облачную с прояснениями погоду. По ночам на востоке региона ожидаются заморозки, а ближе к понедельнику может выпасть снег.

Все выходные температура воздуха в Ленобласти будет колебаться около нуля – от +5 днем до -3 по ночам. Кроме того, уже в субботу ожидаются осадки. В этих условиях возможно образование гололедицы на дорогах, особенно в восточных районах, в том числе и во Всеволожском. К началу рабочей недели ситуацию может осложнить выпавший снег, который накроет западную часть области.

Автовладельцев просят быть предельно осторожными во время движения, особенно в утренние и вечерние часы, сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, отказаться от резких маневров и перестроений.