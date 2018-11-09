Участники международного евразийского проекта «Караван дружбы на Дороге жизни» Ассамблеи народов России с 1 по 7 ноября побывали в Ливане и Сирии.

– Главная цель визита – установление связей для сотрудничества международных общественных организаций и поддержки соотечественников за рубежом, – рассказывает инициатор проекта, глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук.

В состав делегации вошли коллектив ансамбля танца «Русь» и ребята из музыкальной школы № 17 Санкт-Петербурга. Концерты прошли в городах Бейрут, Батрум, Тир, Сайда. Тепло и сердечно встречали ливанские зрители творческие коллективы, которые представили им русский национальный фольклор и классические произведения.

Отметим, что одним из организаторов мероприятия выступил Русско-арабский культурный центр при содействии посольства России в Ливане.

В Сирии, в городе Дамаске, 4 ноября состоялась встреча с представителями координационного совета при Российско-Сирийском центре науки и культуры.

17 ноября в Доме дружбы Ленинградской области Юрий Паламарчук подпишет соглашение о сотрудничестве между Русско-арабским культурным центром и Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Ирэн ОВСЕПЯН