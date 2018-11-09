Всеволожцы могут сдать опасные лампы на переработку

Во Всеволожске ртутьсодержащие лампы в ноябре можно сдать на переработку 17 и 25 числа с 11.00 до 12.00.

Оборудованный передвижной пункт приема отходов расположен по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская).

Отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов отнесены к отходам I класса опасности – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия таких отходов на окружающую среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в экологических системах. По гигиенической классификации химическое вещество «ртуть» также относится к первому классу опасности.

Отработанные лампы часто выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо.