В Мурино на станции ТО произошел крупный пожар

Сегодня, 9 ноября, в 08.23 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о том, что в поселке Мурино на улице Веселой горит здание СТО.

К месту пожара выехали дежурные смены 94 и 147 пожарно-спасательных частей Ленинградской области, а также дежурные смены 16 и 21 пожарно-спасательных частей г. Санкт-Петербурга, служба пожаротушения и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, общая площадь горения составила 400 кв. м.

В 9.11 пожар был локализован, а еще через 10 минут ликвидировано открытое горение.

По предварительной информации, при пожаре погибли три человека, двое пострадали. Были повреждены припаркованные рядом со зданием машины. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.