Спасатели кошек спешат на помощь

Волонтеры службы «Кошкиспас» после небольших подсчетов пришли к выводу, что «лидерами по вскарабкиванию» являются кошки двух районов Ленинградской области – Всеволожского и Выборгского.

Кошек снимать небезопасно: от испуга они могут больно поцарапать своего спасателя, а кошачьи царапины и укусы долго не заживают. Волонтеры хорошо защищены, когда идут на подвиг по спасению кошек: на них специальная одежда, каска, очки, ветеринарная аптечка и самое главное – перчатки.

Чтобы спасти кота, забравшегося на дерево, требуется как минимум два волонтера. Один спасает, другой держит наготове переноску. Спасенный усатый-полосатый зверь далеко не всегда благодарен людям, которые ради него рисковали здоровьем, и может вести себя от страха агрессивно. Чаще всего впереди его ждет передержка – до той поры, пока не найдутся хозяева.

Спасатели службы «Кошкиспас» готовы в любом районе Ленобласти прийти на помощь животным, попавшим в опасную переделку. При этом они отзываются на любой призыв о помощи, будь то четвероногое или крылатое существо. Вы тоже можете пополнить ряды волонтеров.

Фото со страницы Службы спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» в социальной сети «ВКонтакте»